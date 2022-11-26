У чому проблема Німеччини? Таке буває 2-3 рази на рік
08:45 - Читать на русском
Перший тур світової першості в Катарі подарував нам декілька сенсацій. Одну з них проаналізував оглядач німецького футболу і журналіст "Футбол 24" Роман Саврій.
Ріцу Доан 75’
Такума Асано 83’
75’ Ріцу Доан
83’ Такума Асано
Німці вдруге поспіль на Мундіалі стартували з поразки. Цього разу Бундестім стали жертвою Японії (1:2). Перший тайм був цілком і повністю за командою Фліка, однак по перерві "самураї" значно додали і створили одну з сенсацій нинішньої світової першості. Чи вдасться Німеччині, у якої попереду битва з Іспанією, вийти з групи? Про нефарт "Манншафт", нищівну критику німецької преси і перспективи Нойєра і Ко у Катарі дивіться у черговому випуску "Футбол 24".
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