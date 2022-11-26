Німці вдруге поспіль на Мундіалі стартували з поразки. Цього разу Бундестім стали жертвою Японії (1:2). Перший тайм був цілком і повністю за командою Фліка, однак по перерві "самураї" значно додали і створили одну з сенсацій нинішньої світової першості. Чи вдасться Німеччині, у якої попереду битва з Іспанією, вийти з групи? Про нефарт "Манншафт", нищівну критику німецької преси і перспективи Нойєра і Ко у Катарі дивіться у черговому випуску "Футбол 24".