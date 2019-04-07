"В Бенфике играл один хороший украинец, но нам хотелось бы больше". Коммерческий директор клуба – об академии в Киеве

Коммерческий директор Бенфики Бернарду Карвалью рассказал, почему лиссабонский клуб решил открыть свою академию в Украине (Benfica Ukrainian Football Academy), и объяснил "Футбол 24", в чем заключается стратегия и философия клуба на нынешнем этапе.

"Чем нас заинтересовала именно Украина, а не, например, Китай или США? Во-первых, там не настолько сильно развит футбол. Во-вторых, нам интересный проект в Украине в коммерческом плане. Если мы посмотрим на рейтинг ФИФА, то те же Китай и США находятся в позиции ниже Украины.

Бенфика открывает футбольную академию в Украине

Нам бы хотелось показать и донести здесь в Украине наши методики тренировок. Школа в Киеве по условиям, которые мы видим, является, наверное, лучшей среди всех наших заведений за пределами Португалии. Мы видим огромный потенциал для работы в Украине.

Я отмечу, что достаточно было посмотреть на матч Португалия – Украина, чтобы понять, что Украина достаточно подготовлена ​​и находится на достаточно хорошем уровне. У нас когда-то был один хороший украинский игрок [Сергей Кандауров, который играл за Бенфику в 1997-2001 годах], но он один, а нам бы хотелось больше. Потому что это также наша цель, мы развиваемся и ищем новые таланты", – сказал Бернарду Карвалью на пресс-конференции во время открытия академии Бенфики в Киеве 6 апреля.

В комментарии "Футбол 24" коммерческий директор Бенфики также отметил, что клуб сейчас изменил свою стратегию и философию, достигнув финансовой стабильности.

"Когда мы играем в Лиге чемпионов против лучших клубов Европы, то самые мощные 10-12 из них имеют годовой доход более полумиллиарда американских долларов. А такие клубы, как Манчестер Юнайтед и Барселона, достигают уже 1 млрд долларов. Бенфика со всеми нашими продажами игроков имеет доход только примерно в 300 млн долларов в год.

У нас нет достаточно денег, чтобы конкурировать с этими ребятами. Мы не можем покупать Месси и Роналду. Поэтому мы должны быть очень сильными в развитии юных талантов. И это уже является нашей стратегией. В 2006 году мы построили нашу академию в Сейшале у Лиссабона. И сейчас дерево, которое мы посадили, уже дает свои плоды в последние 3-4 года. Сейчас мы имеем, пожалуй, лучшую академию в Европе или даже в мире.

Как отмечает наш президент и менеджмент клуба, Бенфика достигла уровня финансовой стабильности, и клуб не нуждается в продажи такого большого количества игроков, как это было раньше. Сейчас мы уже не хотим распродавать наших лучших футболистов. Хотя, понятно, что они также хотят перемен в своей карьере. Но сейчас мы не собираемся начинать каждый новый сезон почти с новой командой и с новыми игроками", – объяснил Бернарду Карвалью.

В свою очередь, известный экс-капитан и посол Бенфики Луизао во время открытия академии в Киеве отметил, что философия клуба заключается в том, что не каждый ребенок станет футболистом, но Бенфика дает детям попробовать, что такое быть футболистом, какой жизнью он живет.

"Я очень надеюсь, что в Украине вырастут будущие футболисты для нашей команды. Я сразу понял, что украинский народ очень любит футбол", – подчеркнул он.