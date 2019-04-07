"У Бенфіці грав один хороший українець, але нам хотілося б більше". Комерційний директор клубу – про академію Києві

Комерційний директор Бенфіки Бернарду Карвалью розповів, чому лісабонський клуб вирішив відкрити свою академію в Україні (Benfica Ukrainian Football Academy), та пояснив "Футбол 24", в чому полягає стратегія та філософія клубу на нинішньому етапі.

"Чим нас зацікавила саме Україна, а не, наприклад, Китай чи США? По-перше, там не настільки сильно розвинений футбол. По-друге, нам цікавий проект в Україні в комерційному плані. Якщо ми подивимося на рейтинг ФІФА, то ті ж Китай та США перебувають в позиції нижче України.

Бенфіка відкриває футбольну академію в Україні

Нам би хотілося показати та донести тут в Україні наші методики тренувань. Школа в Києві за умовами, які ми бачимо, є, напевно, найкращою серед усіх наших закладів за межами Португалії. Ми бачимо величезний потенціал для роботи в Україні.

Я зазначу, що достатньо було подивитися на матч Португалія – Україна, щоб зрозуміти, що Україна достатньо підготовлена та перебуває на достатньо хорошому рівні. У нас колись був один хороший український гравець [Сергій Кандауров, який грав за Бенфіку у 1997-2001 роках], але він один, а нам би хотілося більше. Бо це також наша мета, ми розвиваємося і шукаємо нові таланти", – сказав Бернарду Карвалью на прес-конференції під час відкриття академії Бенфіки в Києві 6 квітня.

У коментарі "Футбол 24" комерційний директор Бенфіки також зазначив, що клуб наразі змінив свою стратегію та філософію, досягнувши фінансової стабільності.

"Коли ми граємо у Лізі чемпіонів проти кращих клубів Європи, то найпотужніші 10-12 з них мають річний дохід понад півмільярда американських доларів. А такі клуби, як Манчестер Юнайтед та Барселона, досягають вже 1 млрд доларів. Бенфіка з усіма нашими продажами гравців має дохід лише приблизно у 300 млн доларів на рік.

У нас немає достатньо грошей, щоб конкурувати з цими хлопцями. Ми не можемо купувати Мессі та Роналду. Тож ми маємо бути дуже сильними у розвитку юних талантів. І це вже є нашою стратегією. У 2006 році ми побудували нашу академію у Сейшалі біля Лісабона. І зараз те дерево, яке ми посадили, вже дає свої плоди в останні 3-4 роки. Зараз ми маємо, мабуть, найкращу академію в Європі чи навіть у світі.

Як зазначає наш президент та менеджмент клубу, Бенфіка досягла рівня фінансової стабільності, і клуб не потребує продажу такої великої кількості гравців, як це було раніше. Ми вже не хочемо розпродавати наших найкращих футболістів. Хоча, зрозуміло, що вони також прагнуть змін у своєї кар'єрі. Але зараз ми не збираємося починати кожен новий сезон майже з новою командою та з новими гравцями", - пояснив Бернарду Карвалью.

У свою чергу, відомий екс-капітан та посол Бенфіки Луїзао під час відкриття академії в Києві зазначив, що філософія клубу полягає в тому, що не кожна дитина стане футболістом, але Бенфіка дає дітям спробувати, що таке бути футболістом, яким життям він живе.

"Я дуже сподіваюся, що в Україні виростуть майбутні футболісти для нашої команди. Я відразу зрозумів, що український народ дуже любить футбол", – підкреслив він.

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