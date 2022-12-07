Стив Холланд, Маурисио Почеттино и Томас Тухель рассматриваются в качестве потенциальных сменщиков Гарета Саутгейта.

Футбольная ассоциация Англии хочет, чтобы Гарет Саутгейт продолжил работать с национальной сборной. Но если специалист откажется продолжать сотрудничество, у FA есть запасной вариант.

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Как информирует Daily Telegraph, FA рассматривает трёх потенциальных наставников на замену Саутгейту. Это – Стив Холланд, Маурисио Почеттино и Томас Тухель. Источник отмечает, что в FA считают Холланда идеальным вариантом для этой работы.

Однако отмечается, что Футбольная ассоциация предпочла бы не рассматривать такой сценарий.

Контракт Саутгейта с FA действует до 31 дек. 2024 года.

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