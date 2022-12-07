Стів Холланд, Маурісіо Почеттіно і Томас Тухель розглядаються в статусі потенційних змінників Гарета Саутгейта.

Футбольна асоціація Англії хоче, щоб Гарет Саутгейт продовжив працювати із національною збірною. Але якщо фахівець відмовиться продовжувати співпрацю, FA має запасний варіант.

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Як повідомляє Daily Telegraph, FA розглядає трьох потенційних наставників на заміну Саутгейту. Це – Стів Холланд, Маурісіо Почеттіно та Томас Тухель. Джерело зазначає, що у FA вважають Холланда ідеальним варіантом для цієї роботи.

Однак наголошується, що Футбольна асоціація не хотіла б розглядати такий сценарій.

Контракт Саутгейта з FA діє до 31 грудня 2024 року.

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