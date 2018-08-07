"В 14 мне подарили 40 фунтов, а отец приобрел на них наркотики": ужасная история Джермейна Пеннанта

Экс-игрок Арсенала и Ливерпуля Джермейн Пеннант выдал собственную автобиографию. "Футбол 24" выделил самые интересные цитаты скандального игрока о детстве, которые объясняют его футбольные проблемы.

"Если у вас было тяжелое воспитание, это обязательно повлияет на всю дальнейшую жизнь. Я рос в Ноттингеме, среди низшего класса. Если бы мои родители уделяли мне должное внимание, то моя карьера могла бы сложиться совсем по-другому, возможно, я смог бы заиграть в сборной Англии. Но я вовсе не жалуюсь на свою карьеру – она ​​была хорошей. Я счастлив, хотя и понимаю, что мог сделать гораздо больше. Я первый, кто это признает.

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Я знал, что мой отец продает наркотики, еще когда учился в школе. Я никому об этом не рассказывал, но в 12-13 лет хорошо понимал, что происходит. Что я мог сделать? Это мой отец! Я не мог жаловаться, ведь таким образом он обеспечивал семью. Сначала он торговал наркотиками в пабе, в двух шагах от нашего дома. Там собирались все: старые, молодые, дети и друзья... В этом месте наркотики считались чем-то абсолютно нормальным. Если бы не футбол и мои хорошие друзья, то я также пошел бы по этому пути.

На фото: юный Пеннант со своим отцом

Но со временем мой отец начал торговать наркотиками в нашем доме. Он даже принимал героин дома. Я чувствовал его запах. Вы должны понимать к чему приводит воспитание в такой среде. Меня такие вещи сильно огорчали. Я приводил домой свою девушку и мне было стыдно. Я несколько раз пытался выразить отцу свою боль, но не понимал, как это сделать.

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Как-то я проснулся от мощного стука в дверь. Я должен был собираться в школу, и все еще находился в постели. Двери были выбиты и кто-то начал подниматься по лестнице на второй этаж. У меня в голове промелькнула мысль: "Я ничего не сделал!". Мне казалось, что они пришли за мной. На самом деле полиция забрали моего отца. Многих тогда арестовали. Это была масштабная операция. Об этом говорили в молодежном клубе. Помню, что я заплакал, когда кто-то сказал, что моего отца могут посадить на 6 лет.

К счастью, отец отсидел всего полтора года. Он вышел на свободу очень крепким, ведь проводил все свое время в тренажерном зале. Я думал, что с наркотиками будет покончено и он вернется к нормальной жизни, но этого не произошло. Он снова взялся за старое. На этот раз все было гораздо хуже. Отец очень увлекся героином. Все знали его как торговца наркотиками с Медоуз. Его затянуло, он стал наркоманом. Меня раздирало изнутри. Я ненавидел его за эти вещи.

Никогда не забуду свой 14-й день рождения. Я получил несколько открыток от своих родственников, где было около 40 фунтов. Мой отец спросил: "У тебя есть деньги? Ты должен отдать их мне, я все верну". Я знал, зачем они ему. Отец стал зависимым и ничего уже не продавал. Я плакал, а он назвал меня глупым. С тех пор я не видел денег. Он занимался этим 10 лет.

Через некоторое время отец снова начал торговать наркотиками, но его спасло двухлетнее заключение. Он попытался продать дурман подставным полицейским. Мне было 20, когда это произошло. В начале карьеры я немного отдалился от него. Бабушка рассказала мне, что он натворил. Она сказала, что ему нужна помощь, что он похож на скелет.

Когда отца снова посадили, я каждый день молился, чтобы он сумел спастись. После заключения близкие друзья закрыли его в доме на несколько недель, заставляя забыть о наркотиках. Это было нелегко, ведь даже в тюрьме ему поставляли запрещенные препараты.

Сейчас все в порядке. Отец пришел на мою свадьбу и это был очень эмоциональный день. Он осознал свои ошибки и извинился за них. Также он извинился за то, что не был рядом со мной значительную часть моей жизни".

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