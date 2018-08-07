"У 14 мені подарували 40 фунтів, а батько придбав на них наркотики": жахлива історія Джермейна Пеннанта

Екс-гравець Арсенала та Ліверпуля Джермейн Пеннант видав власну автобіографію. "Футбол 24" виділив найцікавіші цитати скандального гравця про дитинство, які пояснюють його футбольні проблеми.

"Якщо у вас було важке виховання, це обов'язково вплине на усе подальше життя. Я зростав у Ноттінгемі, серед нижчого класу. Якби мої батьки приділяли мені належну увагу, то моя кар'єра могла б скластись зовсім по-іншому, можливо, я зміг би заграти у збірній Англії. Але я зовсім не скаржусь на свою кар'єру – вона була хорошою. Я щасливий, хоча й розумію, що міг зробити набагато більше. Я перший, хто це визнає.

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Я знав, що мій батько продає наркотики, ще коли вчився у школі. Я нікому про це не розповідав, але у 12-13 років добре розумів, що відбувається. Що я міг вчинити? Це ж мій батько! Я не міг скаржитись, адже таким чином він забезпечував сім'ю. Спочатку він торгував наркотиками в пабі, у двох кроках від нашого будинку. Там збирались усі: старі, молоді, діти та друзі... У цьому місці наркотики вважались чимось абсолютно нормальним. Якби не футбол та мої хороші друзі, то я також пішов би цим шляхом.

На фото: юний Джермейн Пеннант зі своїм батьком

Але з часом мій батько почав торгувати наркотиками в нашому будинку. Він навіть вживав героїн вдома. Я відчував його запах. Ви повинні розуміти до чого призводить виховання у такому середовищі. Мене такі речі сильно засмучували. Я приводив додому свою дівчину і мені було соромно. Я декілька разів намагався висловити батькові свій біль, але не розумів, як це зробити.

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Якось я прокинувся від потужного стукіту у двері. Я повинен був збиратись до школи, та все ще перебував у ліжку. Двері було вибито і хтось почав підніматись по сходах на другий поверх. У мене в голові промайнула думка: "Я нічого не зробив!". Мені здавалось, що вони прийшли за мною. Насправді ж поліція забрали мого батька. Багато людей тоді арештували. Це була масштабна операція. Про це говорили у молодіжному клубі. Пам'ятаю, що я заплакав, коли хтось сказав, що мого батька можуть посадити на 6 років.

На щастя, батько відсидів лише півтора року. Він вийшов на волю дуже кремезним, адже проводив увесь свій час у тренажерному залі. Я думав, що з наркотиками буде покінчено і він повернеться до нормального життя, але цього не сталося. Він знову взявся за старе. Цього разу все було набагато гірше. Батько дуже захопився героїном. Усі знали його як торговця наркотиками з Медоуз. Його затягнуло, він став наркоманом. Мене роздирало з середини. Я ненавидів його за ці речі.

Ніколи не забуду свій 14-й день народження. Я отримав декілька листівок від своїх родичів, де було близько 40 фунтів. Мій батько запитав: "У тебе є гроші? Ти повинен віддати їх мені, я все поверну". Я знав, навіщо вони йому. Батько став залежним і нічого вже не продавав. Я плакав, а він назвав мене дурним. З того часу я не бачив грошей. Він займався цим 10 років.

Через деякий час батько знову почав торгувати наркотиками, але його врятувало дворічне ув'язнення. Він спробував продати дурман підставним поліцейським. Мені було 20, коли це сталось. На початку кар'єри я трохи віддалився від нього. Бабуся розповіла мені, що він накоїв. Вона сказала, що йому потрібна допомога, що він схожий на скелет.

Коли батька знову посадили, я кожного дня молився, щоб він зумів врятуватись. Після ув'язнення близькі друзі зачинили його в будинку на декілька тижнів, змушуючи забути про наркотики. Це було нелегко, адже навіть в тюрмі йому постачали заборонені препарати.

Зараз все в порядку. Батько прийшов на моє весілля і це був дуже емоційний день. Він усвідомив свої помилки та вибачився за них. Також він вибачився за те, що не був поруч зі мною значну частину мого життя".

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