"Я не хотел бы сейчас отвечать на вопрос о кандидатах. Уже называются разные имена – Максимов, Вернидуб… Болельщики с огромным интересом ожидают старта Кривбасса в УПЛ после большого перерыва, поэтому разные специалисты могут всплыть в прессе. А почему не те, кто у нас есть – Геннадий Приходько, Сергей Мазур? Это легенды криворожского футбола.

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Поэтому на данный момент я не комментирую конкретику по именам потенциальных главных тренеров — это некорректно. Далеко заглядывать не будем, но и затягивать не станем. В конце концов, новый главный тренер должен будет сверстать планы подготовки команды к сезону 2022/23, определиться с составом… Так что ждите объявлений от клуба, в скором времени всё прояснится", – резюмировал Гагарин в комментарии FanDay.

Напомним, Кривбасс вместе с Металлистом пополнят украинскую Премьер-лигу в сезоне 2022/23.

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