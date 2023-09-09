Команды обменивались моментами в течение первого тайма, но забить удалось только португальцам. Бруну Фернандеш протянул мяч к штрафной и с острого угла попал под дальнюю штангу.

Евро-2024, отбор: Роналду и Ко одолели Словакию, Люксембург обыграл Исландию, Шотландия сохраняет отрыв от Испании

Во второй половине свои шансы имел и Роналду. Партнеры вывели капитана Португалии на убийственную позицию, однако он смешно махнул мимо мяча и жестко влетел ногами в голову Дубравки – желтая карточка. Еще 2 удара Криша стали легкой добычей кипера словаков. Несмотря на это, Португалия удержала минимальное преимущество и продолжила идеальное шествие в отборе Евро-2024.