Команди обмінювалися моментами упродовж першого тайму, але забити вдалося лише португальцям. Бруну Фернандеш протягнув м'яч до карного майданчика і з гострого кута поцілив під дальню стійку.

Євро-2024, відбір: Роналду і Ко здолали Словаччину, Люксембург переграв Ісландію, Шотландія зберігає відрив від Іспанії

У другій половині свої шанси мав і Роналду. Партнери вивели капітана Португалії на вбивчу позицію, проте він кумедно махнув повз м'яч і жорстко влетів ногами в голову Дубравки – жовта картка. Ще 2 удари Кріша стали легкою здобиччю кіпера словаків. Попри це Португалія втримала мінімальну перевагу і продовжила ідеальну ходу у відборі Євро-2024.