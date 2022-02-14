"Металлист на данном этапе работает в штатном режиме и у него нет никаких проблем. Команда на сборах готовится к матчам Кубка Украины. Они планируют дать очень серьезный бой Заре. Луганчанам будет очень и очень непросто во всей этой истории.

Металлист распрощался с известным тренером-аналитиком

На сборах (и в "Зимнем Кубке" в том числе) команда играла под бешеными нагрузками. Команда закладывает фундамент на весь сезон. А сезон для харьковчан продлится до декабря. Они закончат Первую лигу и через короткое время будут стартовать в УПЛ, если туда выйдут. Хотя сомнений в этом ни у кого нет.

Ситуация в Металлисте очень здоровая. В команде отличное умение формировать отношения между украинцами и иностранцами. Потому что, при всем уважении к другим клубам, были моменты, когда этого не было. Здесь непосредственная заслуга Евгения Красникова. У команды есть амбициозные планы для того, чтобы пройти как можно дальше в Кубке Украины. Команда из Первой лиги, поэтому, в любом случае, будет играть свои поединки дома. По кадровому потенциалу, я не уверен, что Заря сейчас опережает Металлист. Поэтому, пообщавшись с Красниковым и другими людьми, работающими в клубе, я знаю, что Металлист работает в штатном режиме и там все в порядке.

С президентом Металлиста я не общался. Но уверен, что все будет по закону. Надо дождаться всех законных моментов, для того чтобы делать какие-то выводы. Я уверен, что никому ничего избежать не удастся", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, полиция проводит следственные действия из-за смертельного ДТП, в котором фигурирует авто из кортежа Александра Ярославского. Были проведены обыски в гостинице и в доме президента Металлиста, а его самого ждут на допрос после возвращения из Лондона.

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