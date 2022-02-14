"Металіст на даному етапі працює у штатному режимі і немає жодних проблем. Команда на зборах готується до матчів Кубка України. Вони планують дати дуже серйозний бій Зорі. Луганцям буде дуже і дуже непросто у всій цій історії.

Металіст попрощався з відомим тренером-аналітиком

На зборах (і у "Зимовому Кубку" в тому числі) команда грала під шаленими навантаженнями. Команда закладає фундамент на весь сезон. А сезон для харків'ян триватиме до грудня. Вони закінчать Першу лігу і через короткий час будуть стартувати в УПЛ, якщо туди вийдуть. Хоча сумнівів у цьому ні у кого немає.

Ситуація в Металісті дуже здорова. У команді чудове вміння формувати стосунки між українцями і іноземцями. Бо, при всій повазі до інших клубів, були моменти, коли цього не було. Тут безпосередня заслуга Євгена Краснікова. Команда має амбітні плани для того, щоб пройти якомога далі у Кубку України. Команда з Першої ліги, тож, у будь-якому разі, буде грати своєї поєдинки вдома. По кадровому потенціалу, я не впевнений, що Зоря зараз випереджає Металіст. Тому, поспілкувавшись з Красніковим і іншими людьми, які працюють у клубі, я знаю, що Металіст працює у штатному режимі і там все гаразд.

З президентом Металіста я не спілкувався. Але впевнений, що все буде за законом. Треба дочекатися всіх законних моментів, для того, щоб робити якісь певні висновки. Я впевнений, що нікому уникнути нічого не вдасться", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, поліція проводить слідчі дії через смертельну ДТП, в якій фігурує авто з кортежу Олександра Ярославського. Були проведені обшуки в готелі та в помешканні президента Металіста, а його самого чекають на допит після повернення з Лондона.

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