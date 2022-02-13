Блоггер Андрей Колесник теперь не будет работать в тренерском штабе харьковского Металлиста.

"Это жизнь, и в ней иногда приходится принимать сложные решения… Прощай, Металлист. 47 официальных матчей, 42 победы, 4 ничьих, 1 поражение. Чемпионство! (уже почти два). Если в таком результате есть часть моего взноса – я этим очень горжусь.

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Спасибо, Команда, за это время! Вы навсегда в сердце моем. И спасибо руководству клуба в шаге навстречу. Желто-синий самый сильный", – написал Колесник в своем Instagram.

Добавим, что у Андрея есть собственный YouTube-канал и он работал в Металлисте с 2020 года тренером-аналитиком.

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