"Россияне тоже кое-что умеют. Они знают, как играть в футбол. У них есть хорошие футболисты. Есть Дзюба, Головин и другие талантливые игроки. Жду сложный матч. Соперник не будет просто стоять и ждать. Им нужна хотя бы ничья. Также я рад, что матч пройдет не в Санкт-Петербурге, а в Копенгагене.

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Будет тяжелый бой. Но я устал говорить о том, что мы хорошо играем, но проигрываем. Теперь нам нужно выйти и победить. Это то, к чему мы стремимся", – приводит слова Юлманда bt.dk.

Отметим, Дания уже завтра сыграет с Россией в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2020, начало в 22:00. Датчане имеют 0 очков после 2 сыгранных туров, тогда как россияне с 3 пунктами занимают 2 место благодаря победе над Финляндией.

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