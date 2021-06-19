Кто бы мог подумать, что в "группе смерти" с символическим названием "F" (осталось написать только "press to respect") приз зрительских симпатий завоюет Венгрия? Команда Марко Росси при 67 тыс. болельщиков на "Пушкаш Арене" в 1-м туре Евро-2020 дала бой Португалии, удерживая нулевую ничью до 83-й минуты и впервые пропустив гол лишь из-за серии рикошетов. Конечно, мадьяры сидели в глухом "автобусе", но эта сборная всегда играла в закрытом стиле – да и как иначе против грандов?

Сегодня от хозяев ожидали ещё более закрытой модели, ведь в гости приехала Франция. Подопечные Дидье Дешама в 1-м туре победили Германию минимально, однако по игре "Ле Блё" устроили настоящий вынос тела – на Евро-2020 ни одна сборная не продемонстрировала столь мощной игры. В Будапешт они приехали за разгромом и гарантированным выходом в 1/8. Тренерский штаб чемпионов мира даже не стал вносить серьёзные коррективы в стартовый состав, заменив только левого фулбэка – вместо Эрнандеса вышел Динь. Венгры на этом же фланге заменили Ловренчича на Него, уроженца Парижа.

Хозяева сразу со стартовым свистком разрушили предматчевые ожидания, не став прижиматься к своим воротам. Более того – в первой трети первого тайма именно венгры владели инициативой, организовав несколько хороших атак левым флангом и посадив Павара на жёлтую карточку. До ударов дело так и не дошло, но смелость Венгрии впечатлила.

Конечно, продолжаться долго это не могло. Уже на 14-й минуте французы могли открывать счёт в результате дальнего выстрела Бензема, который перед собой парировал Гулачи. Гризманн сыграл на добивании, но голкипер снова спас венгров. Ещё через три минуты Мбаппе головой (!) замыкал подачу на линию вратарской (мимо правой девятки), а в последующие 25 минут Килиан устроил сольный концерт. Он "шведой" скидывал мяч под удар Бензема с 12-ти метров (Карим "промазал), обыгрывал по три защитника в штрафной и стрелял мимо дальнего угла, а также разогнал несколько очень хороших атак. Впрочем, его пыл не поддерживали партнеры – "Ле Блё" вообще не поднимали темп и слишком безответственно относились к завершающей фазе атак.

Венграм, однако, было трудно. Настолько трудно, что на 27-й минуте тепловой удар получил капитан Адам Салай, которого заменил Николич. Несмотря на это, хозяева не забывали контратаковать Францию, пользуясь высокой позицией Павара. После одного из забросов Николич даже мог выйти один на один с Льорисом, однако голкипер опередил Неманью. На 43-й минуте очередной контрвыпад левым флангом завершился ударом Шаллая из-за пределов штрафной – мяч попал в Фиоло.

Франция вообще не делала выводов из этих моментов, за что и поплатилась в компенсированное время: Шаллай исполнил заброс за спину Павару, а Фиоло, опередив Бенжамена, ворвался в штрафную – Варан и Кимпембе не успели за Аттилой, а тот пробил в левый нижний угол. 1:0! Стадион бесился от счастья, а футболисті на радостях едва не развалили стол репортерки у поля.

На старте второго тайма Франция прогнозируемо прижала сборную Венгрии. Уже на 48-й минуте Погба опасно простреливал на дальнюю штангу под явное замыкание Мбаппе (Гулачи выбил мяч), на 51-й он же пробил с дистанции мимо правого нижнего угла, а на 59-й свежий Дембеле с линии штрафной пробил в ближнюю девятку – штанга спасла мадьяр! В когнце концов, на 66-й минуте давление "Ле Блё" таки принесло успех: Мбаппе на правом краю штрафной зацепился за вынос Льориса, поставил корпус Надю, убежал от Него и прострелил на линию вратарской – защитники выбили мяч, однако Гризманн подхватил его, расстреляв ворота с минимального расстояния. 1:1.

Подопечные Марко Росси старались не прижиматься к воротам, время от времени вылетая в контратаки. В одной из них Шаллай даже пробивал метров с 25-ти в створ, хотя этот удар и не был тяжелым для Льориса. Впрочем, в первую очередь стоило отметить работу хозяев в обороне – за 20 минут после пропущенного гола они отдали французам всего один момент, позволив Мбаппе пробить с правой после подачи Гризманна со стандарта. Встревоженный Дидье Дешам на 76-й вынужден был выпускать Жиру и Толиссо.

Замены подействовали. В эндшпиле встречи чемпионы мира осадили штрафную венгров и начали создавать моменты. Так, на 82-й минуте Мбаппе обыгрался в стеночку с Жиру и мощно пробил с левого края штрафной, а на 83-й Толиссо неплохо выстрелил с дистанции – в обоих случаях надёжно сыграл Гулачи. Казалось, что у французов есть шанс дожать мадьяр, однако хозяева неожиданно уверенно отвели игру от своих ворот, удерживая "Ле Блё" на дистанции. Гранд даже не мог войти в штрафную. В конце концов, финальный свисток прекратил мучения обеих команд, зафиксировав результативную ничью!

Таким образом, Франция, имея в активе 4 очка, хотя бы на несколько часов осталась лидером группы F. Венгрия, набрав первый зачётный балл, сохранила шансы на выход в 1/8 финала. Мадьяры будут биться до последнего тура!