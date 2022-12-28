Президент ПСЖ ревностно относился к вниманию прессы, и хотел быть самым узнаваемым лицом клуба.

Ушедший вчера из ПСЖ генеральный директор Жан-Клод Блан не давал интервью прессе в течение нескольких лет, потому что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи хотел быть единственным "голосом" парижского клуба.

"Мозг" ПСЖ покинул клуб ради конкурента – громкая отставка в Париже

Как информирует журналист Le Parisien Лоран Перрин, Аль-Хелаифи не хотел, чтобы Блан "затмевал" его.

Напомним, что Блан ушел на пост генерального директора компании INEOS Sport, которая принадлежит владельцу Ниццы Джиму Рэтклиффу.

Жан-Клод начал работу в ПСЖ в ноябре 2011 года. На протяжении многих лет он играл ключевую роль в развитии бренда клуба. Однако в последнее время его влияние на клуб ослабло.

ПСЖ надеялся удержать Блана, но Жан-Клод твердо стоял на своём решении. Сообщается, что президент клуба Насер Аль-Хелаифи еще не определился с тем, кто займёт освободившееся место.

Зінченку і Ко потрібно зруйнувати прокляття заради чемпіонства: 5 сезонів Арсенала, коли казка стала провалом