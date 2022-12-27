Жан-Клод Блан сложит с себя полномочия генерального директора ПСЖ, информирует официальный сайт парижан. Согласно L'Équipe, Блан займёт аналогичную должность в компании INEOS Sport, которая принадлежит владельцу Ниццы Джиму Рэтклиффу.

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Блан начал работу в ПСЖ в ноябре 2011 года. На протяжении многих лет он играл ключевую роль в развитии бренда клуба. Однако в последнее время его влияние на клуб ослабло.

ПСЖ надеялся удержать Блана, но Жан-Клод твердо стоял на своём решении. Сообщается, что президент клуба Насер Аль-Хелаифи еще не определился с тем, кто займёт освободившееся место.

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