Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі ревно ставився до уваги преси, і хотів бути найвпізнаванішим обличчям клубу.

Генеральний директор Жан-Клод Блан, який пішов учора з ПСЖ, не давав інтерв'ю пресі протягом декількох років, тому що президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі хотів бути єдиним "голосом" паризького клубу.

"Мозок" ПСЖ покинув клуб заради конкурента – гучна відставка в Парижі

Як інформує журналіст Le Parisien Лоран Перрін, Аль-Хелаїфі не хотів, щоб Блан "затьмарював" його.

Нагадаємо, що Блан пішов на посаду генерального директора компанії INEOS Sport, яка належить власникові Ніцци Джиму Реткліффу.

Жан-Клод розпочав роботу у ПСЖ у листопаді 2011 року. Протягом багатьох років він відігравав ключову роль у розвитку бренду клубу. Проте останнім часом його вплив на клуб послабшав.

ПСЖ сподівався утримати Блана, але Жан-Клод твердо стояв на своєму рішенні. Повідомляється, що президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі ще не визначився з тим, хто посяде його місце.

Зінченку і Ко потрібно зруйнувати прокляття заради чемпіонства: 5 сезонів Арсенала, коли казка стала провалом