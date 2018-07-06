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Уругвай – Франция: стартовые составы на матч 1/4 финала ЧМ-2018

15:55 63 Читати українською
Уругвай – Франция: стартовые составы на матч 1/4 финала ЧМ-2018
Уругвай – Франция: стартовые составы на матч 1/4 финала Чемпионата мира 2018

Уругвай и Франция объявили стартовые составы на четвертьфинал Чемпионата мира 2018. Ссылка на онлайн-трансляцию матча в этой же новости.

Матч и онлайн-трансляция Уругвай – Франция стартуют в 17:00 по киевскому времени. Сборная Уругвая выиграла все 4 матча на ЧМ-2018 с общей разницей 7:1. Франция выиграла 3 матча и разошлась нулевым миром с Данией – общая разница 7:4.

Уругвай – Франция: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018

Уругвай: Муслера – Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт – Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино – Луис Суарес, Стуани

Франция: Льорис – Павар, Варан, Умтити, Лукас Эрнандес – Канте, Погба – Мбаппе, Гризманн, Толиссо – Жиру

Уругвай – Франция: стартовые составы на матч 1/4 финала ЧМ-2018

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
до матча
46
мин
Франция
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