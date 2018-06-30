ЧМ-2018: Уругвай опять забивает Португалии – Кавани творит чудеса

Уругвай и Португалия встречаются в матче за четвертьфинал Чемпионата мира 2018. Отчет и счет матча читайте на "Футбол 24".

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Уругвай – Португалия стартовал в 21:00 по киевскому времени. Уругвай выиграл все 3 матча своей группы, став лишь 5-й в истории Мундиаля командой, которой это удалось. Команда Табареса разгромила Россию, а также насухо обыграла Египет и Саудовскую Аравию.

Уругвай – Португалия – видео голов

Португалия финишировала второй в своей группе, уступив Испании лишь по количеству забитых голов. Роналду и Ко выиграли только 1 матч против Марокко и то минимально. Португальцы забили те же 5 голов, что уругвайцы, однако пропустили 4 против 0 у соперника.

Уже на 2-й минуте матча Бернарду Силва мог открывать счет, но головой не смог попасть. Жозе Фонте также не смог отличиться при аналогичных условиях. А вот Уругвай свой похожий момент использовал. Невероятно широкая стенка Суареса и Кавани с правого фланга на левый, подача Луиса и убийственный удар Эдинсона. В похожем моменте, когда вблизи ворот верховую борьбу выиграл форвард Барселоны, забить уже не удалось – выше.

Уругвай – Португалия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Португалия всем своим видом показывала, насколько уповает на Роналду. Криштиану пытался бить с дальней дистанции, проходить индивидуально – уругвайцы умирали на поле, но успевали страховать друг друга. А на 22-й было очень близко к 2:0. Суарес издалека ударом со стандарта прошил стенку, но Руй Патрисиу успел выручить, потянув мяч из нижнего угла. Очередные удары Роналду со штрафного и Кавани с близкого расстояния защитники команд успевали заблокировать.

На старте второй половины Португалия провела массированную атаку, в которой Роналду примерил на себя роль ассистента, но удар Силвы заблокировали. Криштиану помог сравнять просто своим присутствием. После розыгрыша углового оба центрбека уругвайцев, опытные Годин и Хименес, решили накрывать Роналду, а Пепе оставили в одиночестве – такой мощный удар головой Муслера не имел шансов парировать.

Прошло менее 7 минут, и Кавани своим вторым ударом оформил дубль. Бетнтанкур нашел одинокого Эдинсона на границе штрафной, и форвард ПСЖ обводным ударом снова шокировал Португалию.

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На 70-й Муслера ошибся на выходе, мяч отскочил, Бернарду Силва жестко вступил в борьбу и пробил, но не попал с пределов штрафной в пустые ворота – снаряд просвистел выше. Во время этого эпизода Кавани на ровном месте получил болезненную травму. Эдинсон покидал поле, прихрамывая в компании Криштиану. И снова множество ударов Роналду – все наталкиваются на железный блок уругвайцев. Мануэль Фернандес после выхода на замену дважды подряд пытался поразить ворота дальним ударом, но только разозлил этим тренера Сантуша и лидера на поле Роналду. Однако и сам Криш своей попыткой разочаровал – далеко мимо ворот.

Капитан Португалии на последней минуте заработал желтую карточку и дисквалификацию на следующий матч, но это уже история не об этом Мундиале. Куарежма не переиграл Муслеру ударом в упор, а приход вратаря Патрисиу не помог забить. Роналду, как и Месси, не забивал в плей-офф Мундиаля и не выигрывал золото мирового первенства.

В четвертьфинале Чемпионата мира 2018 Уругвай сыграет против сборной Франции.

ЧМ-2018, 1/8 финала

Уругвай – Португалия – 2:1

Голы: Кавани, 7, 62 – Пепе, 55