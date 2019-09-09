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УПЛ затвердила дати та час початку матчів 8, 9 та 10 турів

17:52 273 Читать на русском
УПЛ затвердила дати та час початку матчів 8, 9 та 10 турів
Динамо / ФК Динамо Київ

Стали відомі дати та час початку матчів трьох турів УПЛ. Динамо, Шахтар і Олександрія дізнались свій розклад.

УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала календар матчів з 8 по 10 тури.

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8 тур

20 вересня – п'ятниця

Дніпро-1 – Карпати 19:00

21 вересня – субота

Львів – Олімпік 14:00

Зоря – Маріуполь 17:00

22 вересня – неділя

Десна – Шахтар 14:00

Ворскла – Динамо 17:00

Колос – Олександрія 19:30

9 тур

27 вересня – п'ятниця

Шахтар – Ворскла 19:00

28 вересня – субота

Карпати – Колос 17:00

Олександрія – Львів 19:30

29 вересня – неділя

Маріуполь – Десна 14:00

Динамо – Дніпро-1 17:00

Олімпік – Зоря 19:30

10 тур

5 жовтня – субота

Ворскла – Маріуполь 14:00

Десна – Олімпік 17:00

Львів – Зоря 19:30

6 жовтня – неділя

Дніпро-1 – Шахтар 14:00

Колос – Динамо 17:00

Олександрія – Карпати 19:30

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