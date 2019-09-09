УПЛ затвердила дати та час початку матчів 8, 9 та 10 турів

Стали відомі дати та час початку матчів трьох турів УПЛ. Динамо, Шахтар і Олександрія дізнались свій розклад.
УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала календар матчів з 8 по 10 тури.
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8 тур
20 вересня – п'ятниця
Дніпро-1 – Карпати 19:00
21 вересня – субота
Львів – Олімпік 14:00
Зоря – Маріуполь 17:00
22 вересня – неділя
Десна – Шахтар 14:00
Ворскла – Динамо 17:00
Колос – Олександрія 19:30
9 тур
27 вересня – п'ятниця
Шахтар – Ворскла 19:00
28 вересня – субота
Карпати – Колос 17:00
Олександрія – Львів 19:30
29 вересня – неділя
Маріуполь – Десна 14:00
Динамо – Дніпро-1 17:00
Олімпік – Зоря 19:30
10 тур
5 жовтня – субота
Ворскла – Маріуполь 14:00
Десна – Олімпік 17:00
Львів – Зоря 19:30
6 жовтня – неділя
Дніпро-1 – Шахтар 14:00
Колос – Динамо 17:00
Олександрія – Карпати 19:30