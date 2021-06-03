УПЛ официально объявила дату старта сезона 2021/22
Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил план-календарь Всеукраинских соревнований по футболу среди команд Премьер-лиги на новый сезон.
Базовая дата 1-го тура следующего сезона УПЛ – 25 июля, сообщает официальный сайт первенства.
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Кроме того, Премьер-лига также предусмотрела резервный день старта соревнований – 20 июля. До Нового года клубы УПЛ сыграют 18 туров, последний из которых запланирован на 11 декабря. Финальный игровой день предварительно назначен на 21 мая 2021-го. Календарь соревнований составят вскоре после жеребьевки.
Напомним, что в сезоне 2021/22 в Премьер-лиге будут выступать 16 команд. Предыдущий чемпионат завершился триумфом киевского Динамо.
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