Первая в истории женской сборной Украины встреча с японками завершилась грандиозным разгромом наших девушек. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Товарищеский матч между сборными Японии и Украины прошел в рамках празднования 100-летия Японской ассоциации футбола. К сожалению, подопечные Натальи Зинченко ничего не смогли противопоставить своему сопернику и пропустили по четыре мяча в каждом из таймов.

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К слову, Япония в рейтинге женских сборных ФИФА занимает 11-ю строчку, в то время как украинки – лишь 31-е.

Подопечные Зинченко этим матчем начали подготовку к квалификации чемпионата мира-2023, которая стартует осенью 2021 года. За право выступать на Мундиале наши девушки поборются с Испанией, Венгрией, Фарерскими островами и Шотландией.

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