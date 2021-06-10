"Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты относительно формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА.

УЕФА объяснил свое решение убрать лозунг "Героям слава!" с формы сборной Украины

В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом "Героям слава!". Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины. Оно футбольное и именно поэтому было утверждено УЕФА.

Несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий Европейского футбольного союза насчет нового дизайна формы нашей сборной. УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы. Так было и на этот раз, и будет в дальнейшем", – написал Павелко в своем Facebook.

"Будем двигаться на Луну или Марс без ваших советов": Белик поставил на место россиян, кричущих на новую форму Украины

Ранее стало известно, что из-за запроса России УЕФА обязал Украину убрать только эту надпись, а вот карта с украинским Крымом и слоган "Слава Украине" разрешили оставить.

Напомним, 6 июня состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых". Это спровоцировало лавину критики со стороны России, в частности, из-за надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также контуров границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. По мнению представителей страны-агрессора, наша форма "выражает политическую позицию".

"На Евро-2020 он не будет статистом": арбитр сделал Украине медвежью услугу – настоящий лидер сборной, истерика в России