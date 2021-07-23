Унион – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча
17:37 - Читати українською
В рамках тренировочного сбора киевское Динамо проводит спарринг с берлинским Унион, который будет представлять Германию в еврокубках. Стартовый состав и онлайн-трансляция поединка – в этой новости.
Матч Унион – Динамо стартует в 18:00 по киевскому времени. Товарищеский поединок чемпиона Украины можно посмотреть онлайн на клубном YouTube-канале "бело-синих" непосредственно в этой новости.
Стартовый состав:
Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Гармаш, Жерсон – Кулач.
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