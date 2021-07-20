Товарищеский матч 20 июля 2021

Динамо – Атлетик – 0:1

Гол: Иньяки Уильямс, 77

Состав Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Тымчик (Караваев, 46), Сирота (Кендзера, 46), Забарный (Попов, 46), Дубинчак (Миколенко, 46) – Шапаренко (Шепелев, 46), Андриевский (Сидорчук, 46 ) – Цыганков (Антюх, 46), Буяльский (Леднев, 46), Де Пена (Жерсон, 46) – Вербич (Шкурин, 46 (Кулач, 77))

Десятый матч Динамо за 18 дней. В предыдущих 9 летних поединках киевляне одержали 4 победы (две над любительскими командами) и однажды уступили. Атлетик только начал готовиться к новому сезону. Десятая команда испанской Примеры 2020/21 проиграла первый товарищеский матч на своем сборе Санкт-Галлену (1:2). В то же время в команде Луческу много сборников, которые только недавно присоединились к партнерам после отпуска. Так что говорить о каких-то закономерностях пока что рано. Перед стартом в УПЛ динамовцев ждут еще 2 спарринга в Австрии (23 и 26 июля с Унион Берлин и Вильярреалом соответственно).

Динамо – Атлетик: онлайн-трансляция матча

Добротный высокий прессинг басков. Такую игру в УПЛ редко потренируешь. Слишком много потерь от Цыганкова под давлением в первые 3 минуты. Нервничает при розыгрыше от своих ворот и Забарный, который в паре с Сиротой пытается поактивнее и смелее продвигать мяч. Муниаин сначала заработал угловой, а затем нацелено подал. Повезло, что у Вивиана не задался удар с 5 метров. Первая попытка на две команды за стартовые 10 минут. Вербич неудачно зацепился за дальний пас. Баски мгновенно развернули атаку. Дальний удар лидера атак испанцев Беренгера – с рикошетом от защитника в штангу.

Тымчик потерял мяч в простой ситуации. Шапаренко перехватил и быстро организовал контрвыпад. Буяльский нашел в штрафной Де Пену, но Карлос только заработал угловой. Ну, хоть первый удар Динамо за 20 минут выдало. Де Пена подал, Вербич выиграл воздух, но не более. Шапаренко обыграл двоих в центре поля, но преимущество растеряли – Де Пену дальше легко остановили. Забарный дважды подряд неплохо подчищает в пределах штрафной. Наконец-то (на 42 минуте) быстрый продуктивный выход из-под прессинга, который дал пространство впереди. Но на выходе все тот же банальный навес с левого фланга в никуда.

Бойко – главный "плеймейкер" в первом тайме. И это весьма показательно. Хотя, возможно, так Луческу и задумывал: учимся на ошибках прошлого, чтобы не повторять фиаско с Вильярреалом. Хотя в целом воплощение максимум на 3 с плюсом. Бильбао все наглее комбинирует на фланге Тымчика и Цыганкова, которые и впереди не впечатляют. Хорошо, что потом Сирота и Забарный почти не позволяют лишнего. Слабый тайм Динамо против команды из топ-чемпионата, которая еще совсем без формы. Единственный плюс – не пропустили и почти ничего не позволили у своих ворот, пытались отработать розыгрыше под давлением против потенциально столь классного соперника, что с подобными командами играешь от силы 5 матчей за сезон. Шапаренко, Забарный и Сирота в плюс. Де Пена как лидер последнего паса сегодня не очень, но еще хуже выглядит Вербич на острие.

Полностью поменялась основа киевлян в перерыве. Бущан нервно выбивает в аут под прессингом – Атлетик от достаточно агрессивной игры не отказывается. Луческу жалуется и разводит руками. Похоже, румынский наставник выражает претензии к такому розыгрышу от вратаря сборной Украины. Классный пас испанцев из глубины в разрез нескольких линий. Нико Уильямс добежал до вратарской, но под давлением Попова пробил слабо в руки Бущану. Опять несколько опасных подач Атлетика, снаряд пару раз летит в сторону от ворот.

В первом тайме опорник Андриевский оттягивался к своей штрафной, создавая трио с центрбеками на начальной стадии атак. После перерыва это делает не Сидорчук, а Шепелев, тогда как капитан Динамо действует довольно высоко. Иньяки Уильямс выловил мяч на фланге. Сидорчук опрометчиво скинул под удар сопернику, а тот простил ударом выше. Миколенко классно нивелировал прессинг Атлетика одним пасом. Благодаря этому ходу Жерсон получил пространство слева, но погубил перспективную атаку неудачным обыгрышем. Шкурин почти не видит мяча, белорус рискует не забить впервые за 4 матча в Динамо.

Караваев заигрался на чужой половине. Атлетик организовал молниеносную атаку в 3 касания левым флангом. Звездный Иньяки Уильямс после паса Инаи Лопеса забивает из-под Миколенко, подстраховка не сработала по всей линии обороны. Кулач вместо Шкурина на 78-й. Атлетик в игре вторым номером лучше отрабатывает установки тренера, используя скорость Уильямса. Гол – достаточно справедлив. После перерыва у Динамо ничего, кроме отчаянного удара Сидорчука метров с 40. Работа в позиционном наступлении провалена. Баскам голого класса крепкого середняка топ-чемпионата достаточно, чтобы все перекусывать.