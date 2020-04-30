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Умер легендарный защитник Лидса Черри – он принимал участие в Евро-1980

00:45 1 Читати українською
Умер легендарный защитник Лидса Черри – он принимал участие в Евро-1980
Тревор Черри / фото из соцсетей

Бывший защитник сборной Англии Тревор Черри скончался на 73-м году жизни.

О неожиданной смерти своей легенды сообщил официальный сайт Лидса.

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Черри был воспитанником Хаддерсфилда и провел в составе "терьеров" 7 лет на профессиональном уровне. Следующие 10 лет он отыграл за Лидс. В составе "павлинов" Черри стал чемпионом Англии в сезоне 1973/74 и был признан лучшим игроком йоркширцев в 1981 году. За сборную Англии защитник дебютировал в 1976-м и провел в составе "Трех львов" 27 матчей, приняв участие в чемпионате Европы-1980.

В 1982 году Тревор Черри стал играющим тренером Брэдфорда. В сезоне 1984/85 под его руководством "петухи" победили в Третьем дивизионе, но в январе 1987-го боссы клуба уволили Черри с должности главного тренера. После этого легенда Лидса завершил карьеру и начал заниматься бизнесом.

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Брэдфорд Брэдфорд Англия Англия Англия Смерти футболистов Хаддерсфилд Хаддерсфилд Лидс Лидс
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