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Помер легендарний оборонець Лідса Черрі – він брав участь у Євро-1980

30 квітня 00:45 1392 Читать на русском
Помер легендарний оборонець Лідса Черрі – він брав участь у Євро-1980
Тревор Черрі / фото із соцмереж

Колишній оборонець збірної Англії Тревор Черрі відійшов у вічність на 73-му році життя.

Про несподівану смерть своєї легенди повідомив офіційний сайт Лідса.

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Черрі був вихованцем Хаддерсфілда й провів у складі "тер'єрів" 7 років на професіональному рівні. Наступні 10 років він відіграв за Лідс. У складі "павичів" Черрі став чемпіоном Англії у сезоні 1973/74 і був визнаний найкращим гравцем йоркширців у 1981 році. За збірну Англію оборонець дебютував у 1976-му та провів у складі "Трьох левів" 27 матчів, узявши участь у чемпіонаті Європи-1980.

У 1982 році Тревор Черрі став граючим тренером у Бредфорді. У сезоні 1984/85 під його керівництвом "півні" перемогли в Третьому дивізіоні, але в січні 1987-го боси клубу звільнили Черрі з посади головного тренера. Після цього легенда Лідса завершив кар'єру та розпочав займатися бізнесом.

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Теги
Англія Англія Англія Смерті футболістів Бредфорд Бредфорд Хаддерсфілд Хаддерсфілд Лідс Лідс
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