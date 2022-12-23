Англия оплакивает утрату одного из героев своего исторического триумфа 1966 года.

Фулхэм в соцсетях сообщил о смерти своей легенды Джорджа Коэна. Ему было 83 года.

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Правый защитник всю клубную карьеру посвятил именно "дачникам" – с 1956 по 1969 годы. Коэн отыграл за Фулхэм 459 матчей, забил 6 голов, но так и не выиграл ни одного трофея. Зато он был вице-капитаном и железным игроком основы сборной Англии на триумфальном чемпионате мира 1966 года. Защитник отыграл полностью все матчи домашнего Мундиаля, в том числе 120 минут финала против Германии. Всего в футболке "Трех львов" Коэн провел 37 поединков.

Добавим, что из 22 творцов единственного чемпионства Англии в живых остаются только двое – сэр Бобби Чарльтон и сэр Джефф Херст.

Everyone at Fulham Football Club is deeply saddened to learn of the passing of one of our greatest ever players – and gentlemen – George Cohen MBE. — Fulham Football Club (@FulhamFC) December 23, 2022

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