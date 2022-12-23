Англія оплакує втрату одного з героїв свого історичного тріумфу 1966 року.

Фулхем у соцмережах повідомив про смерть своєї легенди Джорджа Коена. Йому було 83 роки.

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Правий захисник усю клубну кар'єру присвятив саме "котеджерам" – з 1956 по 1969 роки. Коен відіграв за Фулхем 459 матчів, забив 6 голів, але так і не виграв жодного трофея. Натомість він був віце-капітаном і залізним гравцем основи збірної Англії на тріумфальному чемпіонаті світу 1966 року. Захисник відіграв повністю усі матчі домашнього Мундіалю, зокрема, 120 хвилин фіналу проти Німеччини. Загалом у футболці "Трьох левів" Коен провів 37 поєдинків.

Додамо, що з 22 творців єдиного чемпіонства Англії живими залишаються лише двоє – сер Боббі Чарльтон та сер Джефф Херст.

Everyone at Fulham Football Club is deeply saddened to learn of the passing of one of our greatest ever players – and gentlemen – George Cohen MBE. — Fulham Football Club (@FulhamFC) December 23, 2022

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