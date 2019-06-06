Умер Борис Деркач – экс-игрок Динамо, который шокировал своей биографией

Бывший игрок Динамо и Металлиста Борис Деркач ушел из жизни в возрасте 55-ти лет.

В Харькове на 55-м году жизни скончался известный экс-защитник Металлиста, Динамо и многих других клубов – Борис Деркач, сообщает Focus.

О причине смерти не сообщается, однако, издание отмечает, что у бывшего футболиста были серьезные проблемы со здоровьем.

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Деркач родился в 1964-м году в Харькове. Большую часть своей карьеры провел, защищая цвета команды родного города (Маяк, Металлист). В 1990-1991 годах успешно выступал за киевское Динамо, сумев за 23 поединка отличиться 5-ю голами. Завершал карьеру Деркач в венгерской Ньиредьхазе.

В 1993-м Деркача арестовали в Венгрии за причастность к преступной группировке и обвинили экс-защитника в нанесении телесных повреждений нескольким лицам. Украинца осудили на 11 лет, но из-за попытки побега – добавили еще 4.

После выхода из тюрьмы Деркач устроился работать в структуре Металлиста, но вскоре клуб постигли финансовые проблемы. Позже из-за проблем с алкоголем и азартными играми экс-футболист отправился на заработки за границу.

В январе 2019-го Деркача обнаружили в Куала-Лумпуре, бывший игрок Динамо был бездомным. При содействии посольства Украины в Малайзии Деркача удалось вернуть в Украину в конце апреля. Примерно через месяц экс-футболист умер.

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