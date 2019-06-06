Помер Борис Деркач – екс-гравець Динамо, який шокував своєю біографією

Колишній гравець Динамо та Металіста Борис Деркач пішов з життя у віці 55-ти років.

В Харкові на 55-му році життя помер відомий екс-захисник Металіста, Динамо та багатьох інших клубів – Борис Деркач, повідомляє Focus.

Про причину смерті не повідомляється, однак, видання зазначає, що у колишнього футболіста були серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Деркач народився у 1964-му році в Харкові. Більшу частини своєї кар'єри провів, захищаючи кольори команд рідного міста (Маяк, Металіст). У 1990-1991 роках успішно виступав за київське Динамо, зумівши за 23 поєдинки відзначитись 5-ма голами. Завершував кар'єру Деркач в угорській Ньїредьгазі.

В 1993-му Деркача арештували в Угорщині за причетність до злочинного угрупування та звинуватили екс-захисника у нанесенні тілесних ушкоджень кільком особам. Українця засудили на 11 років, але через спробу втечі – додали ще 4.

Після виходу із в'язниці Деркач влаштувався працювати у структурі Металіста, але невдовзі клуб спіткали фінансові проблеми. Пізніше через проблеми з алкоголем та азартними іграми екс-футболіст відправився на заробітки закордон.

В січні 2019-го Деркача виявили в Куала-Лумпурі, колишній гравець Динамо був безхатьком. За сприяння посольства України в Малайзії Деркача вдалось повернути в Україну в кінці квітня. Приблизно через місяць екс-футболіст помер.

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