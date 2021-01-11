Печальная весть пришла к нам из Франции – в вечность отошел Кристофер Мабулу.

В возрасте 30 лет скончался француз конголезского происхождения Кристофер Мабулу. Как сообщает L'Équipe, форвард играл в футбол с друзьями, когда его сердце остановилось и он упал прямо на поле.

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В свое время Мабулу выступал за французские Шатору, Бастию и Нанси, а также поиграл в греческом клубе Янина. В его активе 29 поединков в Лиге 1, три гола и один ассист.

К слову, Бастия – экс-команда Кристофера – одной из первых отреагировала на известие о смерти в своем Twitter.

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