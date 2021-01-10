На 72 году жизни скончался бывший форвард Шахтера Александр Васин, который прошел с командой долгий путь, сообщает Twitter донецкого клуба.

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Экс-нападающий провел за "горняков" 169 матчей и записал в свой актив 37 мячей. Футболку дончан Александр Николаевич надевал в течение 1971-1976 годов.

За свою карьеру он успел поиграть еще за несколько команд СССР – Колхозник Ровно, СКА Львов, Строитель Полтава и Динамо Минск. Также Васин тренировал Днепр Могилев и Кристалл Дятьково.

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