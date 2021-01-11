Сумна звістка прийшла до нас із Франції – у вічність відійшов Крістофер Мабулу.

У віці 30 років помер француз конголезького походження Крістофер Мабулу. Як повідомляє L'Équipe, форвард грав у футбол з друзями, коли його серце зупинилось і він впав прямо на полі.

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Свого часу Мабулу виступав за французькі Шатору, Бастію і Нансі, а також пограв у грецькому клубі Яніна. В його активі 29 поєдинків у Лізі 1, три голи та один асист.

До слова, Бастія – екс-команда Крістофера – однією із перших відреагувала на звістку про смерть у своєму Twitter.

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