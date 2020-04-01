Уменьшение зарплат в Барселоне: стало известно, сколько денег потеряют Месси, Гризманн и другие

Стало известно, сколько Барселона сэкономит на уменьшении зарплат игроков во время карантина.

Только капитаны Барселоны сохранят для каталонцев 8,6 млн евро в месяц, сообщает Marca.

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Больше всего потеряет Месси – целых 5 млн ежемесячно. Пике и Бускетс спасут для Барселоны еще по 1,5 млн евро, а четвертый капитан Серхио Роберто – 700 тысяч. Солидные убытки понесут и звездные форварды Барселоны Антуан Гризманн и Луис Суарес – 2,1 и 1,5 млн евро каждый месяц.

Напомним, Барселона уменьшила зарплаты своих игроков на 70% из-за серьезных убытков, понесенные клубом во время карантина.

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