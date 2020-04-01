toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ШАХТЕР

Уменьшение зарплат в Барселоне: стало известно, сколько денег потеряют Месси, Гризманн и другие

12:43 145 Читати українською
Уменьшение зарплат в Барселоне: стало известно, сколько денег потеряют Месси, Гризманн и другие
Игроки Барселоны / фото из открытых источников

Стало известно, сколько Барселона сэкономит на уменьшении зарплат игроков во время карантина.

Только капитаны Барселоны сохранят для каталонцев 8,6 млн евро в месяц, сообщает Marca.

Месси объявил о грандиозном уменьшении зарплат в Барселоне и "наехал" на руководство – официальное заявление

Больше всего потеряет Месси – целых 5 млн ежемесячно. Пике и Бускетс спасут для Барселоны еще по 1,5 млн евро, а четвертый капитан Серхио Роберто – 700 тысяч. Солидные убытки понесут и звездные форварды Барселоны Антуан Гризманн и Луис Суарес – 2,1 и 1,5 млн евро каждый месяц.

Напомним, Барселона уменьшила зарплаты своих игроков на 70% из-за серьезных убытков, понесенные клубом во время карантина.

Барселона вводить шалену економію і продає 8 гравців – наслідки карантину приголомшують

blog_ava
Месси выбрал 15 звезд будущего
07:30
370
Теги
Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Серхио Бускетс Серхио Бускетс Жерар Пике Жерар Пике Антуан Гризманн Антуан Гризманн Луис Суарес Луис Суарес Серхи Роберто Серхи Роберто
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
8
час
:
47
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук