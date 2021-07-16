"Как всем известно, футбольный клуб Карпаты уже достаточно давно переживает трудные времена. Политика бездарного клубного руководства и меркантильных владельцев довела ситуацию до критической черты – клуб оказался в шаге от исчезновения. Однако, футбольный клуб Карпаты – это не просто организация или юридическая структура, это в первую очередь люди. Люди, которые из поколения в поколение отстаивают честь клуба, города и страны на футбольном поле и на трибунах. КАРПАТЫ – ЭТО МЫ!

Новые Карпаты раскрыли бюджет для возрождения клуба

После длительного общения с руководством ООО ФК Карпаты и четких договоренностей относительно будущих векторов развития и методов менеджмента футбольного клуба, ОО Ультрас Карпаты было принято решение о передаче в пользование футбольному клубу Карпаты нашей святыни – эмблемы клуба.

Мы верим, что впереди нас ждут победы и призываем всех поддержать львовские Карпаты, которые начинают свой путь в элиту из Второй лиги чемпионата Украины!" – говорится в заявлении, под которым подписались ряд фан-группировок "львов".

"Тату, там заруба в Дагестані буде!": цікавив Динамо, дебютував за Україну і загинув – трагедія Сергія Перхуна