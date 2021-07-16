"Як всім відомо, футбольний клуб Карпати вже досить давно переживає скрутні часи. Політика бездарного клубного керівництва та меркантильних власників довела ситуацію до критичної межі – клуб опинився за крок до зникнення. Проте, футбольний клуб Карпати Львів – це не просто організація чи юридична структура, це в першу чергу люди. Люди, які з покоління в покоління відстоюють честь клубу, міста та країни на футбольному полі і на трибунах. КАРПАТИ – ЦЕ МИ!

Нові Карпати розкрили бюджет для відродження клубу

Після тривалого спілкування з керівництвом ТзОВ ФК Карпати Львів та чітких домовленостей щодо майбутніх векторів розвитку та методів менеджементу футбольного клубу, ГО Ультрас Карпати було ухвалене рішення про передачу в користування футбольному клубу Карпати Львів нашої святині – емблеми клубу.

Ми віримо, що попереду нас чекають перемоги і закликаємо всіх підтримати львівські Карпати, що розпочинають свій шлях до еліти з Другої ліги чемпіонату України!" – йдеться у заяві, під якою підписалися низка фан-угрупувань "левів".

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