Ультрас Карпат передали історичну емблему новому клубу
Оновлені Карпати розпочнуть відродження зі звичною символікою.
"Як всім відомо, футбольний клуб Карпати вже досить давно переживає скрутні часи. Політика бездарного клубного керівництва та меркантильних власників довела ситуацію до критичної межі – клуб опинився за крок до зникнення. Проте, футбольний клуб Карпати Львів – це не просто організація чи юридична структура, це в першу чергу люди. Люди, які з покоління в покоління відстоюють честь клубу, міста та країни на футбольному полі і на трибунах. КАРПАТИ – ЦЕ МИ!
Нові Карпати розкрили бюджет для відродження клубу
Після тривалого спілкування з керівництвом ТзОВ ФК Карпати Львів та чітких домовленостей щодо майбутніх векторів розвитку та методів менеджементу футбольного клубу, ГО Ультрас Карпати було ухвалене рішення про передачу в користування футбольному клубу Карпати Львів нашої святині – емблеми клубу.
Ми віримо, що попереду нас чекають перемоги і закликаємо всіх підтримати львівські Карпати, що розпочинають свій шлях до еліти з Другої ліги чемпіонату України!" – йдеться у заяві, під якою підписалися низка фан-угрупувань "левів".
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