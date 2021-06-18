Ультрас Динамо вывесили баннер против Луческу на матче Украины и Северной Македонии – все происходило на глазах румына
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Часть болельщиков Динамо продолжает выражать свою позицию даже за пределами Украины.
завершено
29’ Андрей Ярмоленко
34’ Роман Яремчук
Эзган Алиоски 57’
29’ Андрей Ярмоленко
34’ Роман Яремчук
57’ Эзган Алиоски
На поединок Украина – Северная Македония пришли ярые противники наставника "бело-синих" Мирчи Луческу.
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На трибунах арены в Бухаресте заметили флаг с изображением румына, на котором было зачеркнуто его лицо. Интересно, что Луческу наблюдал за матчем тоже с трибун, ведь исполняет роль посла "сине-желтых" на этом Евро.
Заметим, ультрас "бело-синих" протестуют против румынского специалиста с первого дня его приезда в Киев.
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