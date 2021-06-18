Часть болельщиков Динамо продолжает выражать свою позицию даже за пределами Украины.

На поединок Украина – Северная Македония пришли ярые противники наставника "бело-синих" Мирчи Луческу.

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На трибунах арены в Бухаресте заметили флаг с изображением румына, на котором было зачеркнуто его лицо. Интересно, что Луческу наблюдал за матчем тоже с трибун, ведь исполняет роль посла "сине-желтых" на этом Евро.

Заметим, ультрас "бело-синих" протестуют против румынского специалиста с первого дня его приезда в Киев.

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