Украина – Северная Македония: InStat определил лучшего игрока встречи Евро-2020
Известный статистический ресурс подвел итог встречи второго тура чемпионата Европы 2020 года.
Самым полезным игроком матча Украина – Северная Македония по версии InStat стал Андрей Ярмоленко, информирует Команда 1. Вингер набрал 396 баллов.
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31-летний игрок провел на поле 69 минут, выиграл 7 из 12 единоборств, совершил два обыгрыша, выполнил 3 острых передачи и нанес 4 удара. В тройку лучших ворвались Руслан Малиновский (340) и Николай Матвиенко (322).
Заметим, сборная Украины сыграет матч третьего тура Евро-2020 против команды Австрии в понедельник, 21 июня.
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