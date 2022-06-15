Украину таки "пустили" на чемпионат мира – забавный фейл известного телеканала
06:00 - Читати українською
Весь мир хотел видеть сборную Украины на ближайшем Мундиале в Катаре.
Канал Fox Soccer сконфузился, отправив "сине-желтых" на чемпионат мира.
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Американские телевизионщики подготовили картинку по случаю выхода Австралии. В коллаж почему-то добавили празднование наших футболистов, в частности Андрея Ярмоленко. Пользователи соцсетей в шутку предлагают натурализовать вингера в ряды "соккеруз".
Напомним, сборная Украины остановилась в шаге от Мунидаля, минимально уступив Уэльсу в финале европейского отбора.
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