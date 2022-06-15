Весь мир хотел видеть сборную Украины на ближайшем Мундиале в Катаре.

Канал Fox Soccer сконфузился, отправив "сине-желтых" на чемпионат мира.

"ФІФА, це велика ганьба": чорний день у Кардіффі, росіяни наVARили, Ребров і Шевченко на порозі – прощавай, Мундіаль!

Американские телевизионщики подготовили картинку по случаю выхода Австралии. В коллаж почему-то добавили празднование наших футболистов, в частности Андрея Ярмоленко. Пользователи соцсетей в шутку предлагают натурализовать вингера в ряды "соккеруз".

Напомним, сборная Украины остановилась в шаге от Мунидаля, минимально уступив Уэльсу в финале европейского отбора.

ЧМ-2022: список всех участников финальной части – Украина в четвертый раз подряд без Мундиаля