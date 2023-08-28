Украинский специалист Владимир Мазяр будет сотрудничать с Карпатами из Брошнев-Осады Ивано-Франковской области, сообщает Sport.ua.

Заря определилась с новым тренером – журналист назвал главного фаворита на замену Лалатовичу

Официально наставником команды является 37-летний Петр Плищук, а Мазур будет выполнять функции тренера-консультанта. Вместе с ним к Карпатам уже присоединились шесть футболистов из Львовщины.

К слову, брошневские Карпаты – многократный призер чемпионата Ивано-Франковской области. В последнее время клуб не впечатляет турнирными результатами – с 2014 года команда один раз становилась чемпионом области и еще пять раз была призером первенства, однако прошлый сезон завершила на 10-й строчке среди 12 участников. На старте нового розыгрыша Карпаты потерпели два поражения.

Напомним, Мазур начал тренерскую карьеру в каменской Стали в 2013 году. Успел поработать с Вересом, Рухом, Полесьем, Горняк-Спортом и Львовом. Последним его клубом куб казахский Акжайык, который он покинул в июле прошлого года.

Маліновський йде ва-банк – Дженоа готова допомогти заткнути критиків і авансом уже шаленіє від українця