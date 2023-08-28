Український фахівець Володимир Мазяр буде співпрацювати з Карпатами з Брошнів-Осади Івано-Франківської області, повідомляє Sport.ua.

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Офіційно наставником команди є 37-річний Петро Пліщук, а Мазур виконуватиме функції тренера-консультанта. Разом з ним до Карпат вже приєднались шість футболістів із Львівщини.

До слова, брошнівські Карпати – багаторазовий призер чемпіонату Івано-Франківської області. Останнім часом клуб не вражає турнірними результатами – з 2014 року команда один раз ставала чемпіоном області та ще п'ять разів була призером першості, однак минулий сезон завершила на 10-й сходинці серед 12 учасників. На старті нового розіграшу Карпати зазнали двох поразок.

Нагадаємо, Мазур розпочав тренерську кар'єру у кам'янській Сталі у 2013 році. Встиг попрацювати з Вересом, Рухом, Поліссям, Гірник-Спортом та Львовом. Останнім його клубом куб казахський Акжайик, який він покинув у липні минулого року.

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