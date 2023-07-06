Украинский защитник Тарас Бондаренко продолжит карьеру в клубе Тренчин, сообщает официальный сайт словацкого клуба.

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30-летний футболист подписал с новой командой контракт сроком на два сезона – до 30 июня 2025 года.

Напомним, Тарас – воспитанник запорожского Металлурга. Успел поиграть также за Полтаву, краматорский Авангард, сербские Металац, Раднички и Радник, казахские Каспий и Окжетпес.

Его последним клубом был сербский Тренчин, за который он выступал с января 2023 года (в 19 матчах забил 2 гола). Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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