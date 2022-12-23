Диназ покинут Кулиш, Вакуленко, Чуквуэмека, Ичанский, Гарнага и Духота, сообщает Footboom.

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Отмечается, что последний вернется в Колос, из которого был арендован, а остальные будут искать новый коллектив. Интересно, что Максим Кулиш является воспитанник Динамо и выступал за юношеские команды киевлян с 2016 по 2017 годы.

К слову, Диназ завершил первую часть сезона на шестом месте в группе Первой Лиги, набрав 10 очков. У клуба пока нет утвержденного бюджета на следующий год, из-за чего не определился с планами по усилению зимой.

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