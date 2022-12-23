Діназ покинуть Куліш, Вакуленко, Чуквуемека, Ічанський, Гарнага та Духота, повідомляє Footboom.

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Зазначається, що останній повернеться до Колоса, з якого був орендований, а решта буде шукати новий колектив. Цікаво, що Максим Куліш є вихованцем Динамо та виступав за юнацькі команди киян з 2016 по 2017 роки.

До слова, Діназ завершив першу частину сезону на шостому місці в групі А Першої ліги, набравши 10 очок. Клуб поки не має затвердженого бюджету на наступний рік, через що не визначився з планами щодо підсилення взимку.

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