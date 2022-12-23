На момент полномасштабного вторжения России в Украину херсонская команда выступала во Второй лиге. Сезон 2022/23 Кристалл пропускает, а областной центр более 8 месяцев находился под оккупацией – в ноябре ВСУ освободили Херсон от незваных гостей.

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Клуб объявил благотворительный аукцион в поддержку украинских военных. Все полученные средства будут направлены на поддержку фанатов Кристалла, защищающих Украину на фронте. Лотами являются футболки игроков команды, первая из которых уже была продана за 7,5 тысяч гривен. Об этом ФК Кристалл сообщил на своей странице в Facebook.

Эти футболки знаковые для херсонского клуба – именно их в свое время администратор Кристалла прятал от российских оккупантов, которые в мае проводили турнир во временно оккупированной Новой Каховке. По сути, форма "сохранила верность" Украине, не приняв участия в позоре, организованном россиянами.

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