Украинский клуб модернизировал свой логотип – параллели с Ювентусом
09:25 - Читати українською
Нефтяник Ахтырка решил завершить собственную перезагрузку, изменив свою эмблему.
Теперь логотип Нефтяника Ахтырка выполнен в минималистическом стиле из полосок, образующих английскую букву "N", сообщает Артур Валерко.
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В подобном стиле разработаны эмблемы итальянского Ювентуса и украинского Колоса. Добавим, что Нефтяник в этом сезоне выступает в чемпионате Украины среди любителей.
Напомним, клуб из Ахтырки потерял профессиональный статус весной этого года. В минувшем сезоне Нефтяник-Укрнефть занял 15 место в Первой лиге.
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