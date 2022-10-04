Теперь логотип Нефтяника Ахтырка выполнен в минималистическом стиле из полосок, образующих английскую букву "N", сообщает Артур Валерко.

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В подобном стиле разработаны эмблемы итальянского Ювентуса и украинского Колоса. Добавим, что Нефтяник в этом сезоне выступает в чемпионате Украины среди любителей.

Напомним, клуб из Ахтырки потерял профессиональный статус весной этого года. В минувшем сезоне Нефтяник-Укрнефть занял 15 место в Первой лиге.

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