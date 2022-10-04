Відтепер логотип Нафтовика Охтирка виконаний у мінімалістичному стилі зі смужок, які утворюють англійську літеру "N", повідомляє Артур Валерко.

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У подібному стилі розроблені емблеми італійського Ювентуса та українського Колоса. Додамо, що Нафтовик у цьому сезоні виступає в чемпіонаті України серед аматорів.

Нагадаємо, клуб з Охтирки втратив професійний статус навесні цього року. У минулому сезоні Нафтовик-Укрнафта зайняв 15 місце в Першій лізі.

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