Український клуб модернізував свій логотип – паралелі з Ювентусом
09:25 - Читать на русском
Нафтовик Охтирка вирішив завершити власне перезавантаження, змінивши свою емблему.
Відтепер логотип Нафтовика Охтирка виконаний у мінімалістичному стилі зі смужок, які утворюють англійську літеру "N", повідомляє Артур Валерко.
Тренер Львова, якого арештували у Білорусі, дізнався вирок від режиму Лукашенка
У подібному стилі розроблені емблеми італійського Ювентуса та українського Колоса. Додамо, що Нафтовик у цьому сезоні виступає в чемпіонаті України серед аматорів.
Нагадаємо, клуб з Охтирки втратив професійний статус навесні цього року. У минулому сезоні Нафтовик-Укрнафта зайняв 15 місце в Першій лізі.
"Лужний купував Snickers і пригощав мене": Богдан Єсип – про Динамо 90-х, 101 гол у Першій лізі і вихід на поле у 43
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter