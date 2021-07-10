Вратарь Руслан Зарубин нашел для себя новую мотивацию после решения повесить бутсы на гвоздь.

Голкипер попрощался с карьерой игрока в возрасте 38 лет, сообщает Meta-ratings. Теперь Зарубин будет работать тренером вратарей в штабе Виктории. В сезоне 2021/22 клуб из Николаевки впервые попробует свои силы на уровне Второй лиги.

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Зарубин выступал за ряд известных клубов (Гелиос, Александрия, Полтава), однако так и не получил возможности проявить себя в элите. Зимой 2018-го подписал контракт с Металлистом 1925, но вскоре был отчислен за якобы проблемы со здоровьем. После этого вратарь 3 года защищал цвета любительской Виктории, с которой теперь будет работать на уровне профессионалов.

Добавим, что Зарубин активно помогает украинской армии и не стесняется публично осуждать агрессию России на территории нашего государства.

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